وفيات الأحد 2 سبتمبر 2018

محمد علي مكي طه التميمي، «71 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق10، ش ناصر المبارك، مسجد مقامس، للنساء: القرين، ق1، ش29، م13، حسينية السليم، ت: 99017025 – 97961184.

خالد سليمان داود العبدالله، «63 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، ق3، ش32، م3، مقابل جمعية المنصورية، للنساء: العدان، ق6، ش3، م31، ت: 66031726.

عبدالعزيز سليمان سعد، «18 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق2، ش21، م6، للنساء: جنوب السرة، السلام، ق5، ش515، م29، ت: 99990928 – 97370888.

عبدالعزيز عبدالرحمن إبراهيم الضبيان، «25 عاماً»، شيع، للرجال: اليرموك، ق2، ش الأول، م16، للنساء: مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق2، ش209، م58، ت: 99875629 – 65195846.

تركي فهد حسن محمد العجمي، «24 عاماً»، شيع، أم الهيمان، علي صباح السالم، ق6، ش18، م8، ت: 99550330 – 97910994.

فيصل عبدالكريم علي القرين التميمي، «75 عاماً»، شيع، للرجال: الرقعي، مسجد الإمام المهدي، للنساء: العارضية، ق3، ش9، م2، ت: 99363200 – 55660288.

عبدالعزيز محمد نصرالله النصرالله، «67 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش راشد بورسلي، م21، «ديوان صالح النصرالله»، للنساء: العديلية، ق1، ش16، م4، ت: 90008505 – 98000691.

سميرة محمد أحمد الفارس، أرملة أحمد حسن أحمد الكندري، «82 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: مبارك الكبير، ق1، ش25، م17، ت: 99651585 – 96644202.

علي عبدالله العطروزي، «27 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، «مقبرة صبحان»، للرجال: صباح السالم، ق5، الشارع الأول، جادة 16، م31، للنساء: صباح السالم، ق7، الشارع الأول، جادة 12، م68، ت: 55829966 – 25517060.