جامعة الكويت: التشغيل التجريبي للشدادية الجامعية فبراير المقبل

أكد نائب مدير الجامعة لقطاع التخطيط والتطوير الدكتور عادل الحسينان اليوم الاثنين عن بدء التشغيل التجريبي لمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) بداية الفصل الدراسي الثاني مبينا ان تبعيتها ستكون لجامعة الكويت.

وقال الحسينان في لقاء نشرته جريدة (القبس) في عددها الصادر اليوم انه سيتم استلام مباني لاربع كليات خلال الشهرين المقبلين بشرط الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي.

وبين ان اربع كليات ستبدأ التشغيل التجريبي في فبراير المقبل حيث ستعقد محاضرات بالمباني المخصصة للكيات المختلفة في حين سيكون التشغيل الكلي في سبتمبر 2019.

واعرب الحسينان عن امله في ان يرتفع عدد الكليات التي سيتم تشغيلها الى ست كليات مضيفا ان بدء التشغيل الكلي لبقية الكليات بالحرم الرئيسي خلال 2020 وذلك بالنسبة للكليات الرئيسة باستثناء العمارة وعلوم الحاسوب في حين يتطلب الحرم الطبي من 8 الى 10 سنوات ليجهز بالكامل.