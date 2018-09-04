وفيات الثلاثاء 4 سبتمبر 2018

فهيمة سعيد فايز حسن، زوجة عبدالعزيز سليم عجران، «55 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق2، صالة دسمان، للنساء: الروضة، ق2، ش26، م24، ت: 99779138.

عبدالله أحمد عبدالرحمن المهنا، «76 عاماً»، شيع، للرجال: السرة، ق5، ش1، م4، للنساء: السرة، ق5، ش1، م55، ت: 97999443 – 99049887.

حسين ناصر الحريش المطيري، «78 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم «مقبرة صبحان»، الصباحية، ق1، ش9، م294، ت: 99011941.

سعد عبدالله الحمود، «81 عاماً»، شيع، للرجال: صباح السالم، ق9، ش1، ج10، عمارة 42، الدور الثاني، شقة 6، ت: 66558387.