وفيات الأربعاء 5 سبتمبر 2018

يعقوب غلوم حسين جاجية، «86 عاماً»، شيع، الرميثية، ق3، شارع طاهر البغلي، مقابل مدرسة ملا حسن الكندري، حسينية القائم، ت: 99808783 – 99685747.

صباح عكاشة جاب الله محمد، أرملة حميدان ماطر العازمي، «62 عاماً»، شيعت، جابر العلي، ق3، ش21، م22، ت: 60332666 – 51190005.

أمل هاشم الضاحي العنزي، «29 عاماً»، شيعت، للرجال: العارضية، مقابل مدرسة صالح الرويح، للنساء: العارضية، ق10، ش4، م18، ت: 98999907.

ذبحة غريب شحاذ العازمي، أرملة عيد مبارك ضيدان العازمي، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: الرقة، ق2، الشارع الرئيسي، م415، للنساء: الرقة، ق2، الشارع الرئيسي، م416، ت: 99205115 – 50373767.

آسيا يوسف جمعة الدرباس، زوجة عباس عبدالله الدرباس، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: العدان، ق2، ش44، م8، للنساء: بيان، ق11، الشارع الأول، ج9، م37، ت: 99616610 – 99021969.

وليد أحمد محمد الملا، «50 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: العمرية، ق1، ش5، م13، ت: 99143446.

حمد ذياب علي المشوط، «69 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، في مقبرة صبحان، للرجال: الصباحية، ق4، ش5، م361، مقابل خط الفحيحيل السريع، للنساء: مشرف، ق2، ش3، ج1، م4.

ماجد فهد صعفك المطيري، «33 عاماً»، شيع، للرجال: العارضية، ق7، ش1، ج6، م79، مقابل المقهى الشعبي، ت: 97337708.

نورية إبراهيم عبدالرحيم الكندري، زوجة جمال عبدالله علي الكندري، «56 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: ديوان الكنادرة، منطقة الشعب، للنساء: بيان، ق7، شارع الأول، ج8، م3، ت: 55553538 – 97576452.