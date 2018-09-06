وفيات الخميس 6 سبتمبر 2018

محمد عبدالله زنيفر الحويلة، «72 عاماً»، شيع، للرجال: العقيلة، ق2، ش الرئيسي، مقابل مجمع البيرق، للنساء: الصباحية، ق4، ش1، م416، ت: 60085353 – 99683738.

مبارك مرزوق مبارك الحصم، «68 عاماً»، شيع، للرجال: الدوحة، ق3، ش4، ج1، م23، ديوان الحصم، للنساء: الفردوس، ق1، ش1، ج6، م12، ت: 99424411 – 97424411.

معصومة علي حسن علي النجدي، أرملة قاسم محمد النجدي، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: الجابرية، حسينية البلوش، للنساء: الجابرية، حسينية زينب الحوراء، ق7، ش4، م11، ت: 99155581.

أحمد عنان أحمد، «84 عاماً»، شيع، للرجال: الفنطاس الزراعي، ق4، ش12، م422، للنساء: جابر العلي، ق6، ش3، م12، ت: 50755550 – 99611215.