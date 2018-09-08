وفيات السبت 8 سبتمبر 2018

نعيمة حمد سرحان ضاحي، أرملة فهد مدعث النبهان الشمري، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: غرناطة، خيمة العزاء خلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية، للنساء: الأندلس، ق12، ش19/18، ت: 90009922 – 99021032.

معراج محمد حسن الفيلكاوي، «83 عاماً»، شيع، للرجال: العدان، ق1، ش102، م17، مقابل جمعية العدان 1، للنساء: أبو فطيرة، ق2، ش137، م4، ت: 67090402 – 99889123.

بدر جاسم عبدالله الخليفة، «78 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، شارع حضرموت، ديوان الخليفة، للنساء: الشهداء، ق4، ش402، م21، ت: 99056743 – 99663266.

أحمد عبدالعزيز عبدالسلام الشعيب، «86 عاماً»، شيع، للرجال: القرين، ق1، ش5، م69، للنساء: مبارك الكبير، ق8، ش29، م25، ت: 99087405 – 66200507 – 97887810 – 99198160.

مريم صالح حسين البحراني، أرملة صدف علي حسين البحراني، «92 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، الحسينية العباسية، على الدائري الثاني، للنساء: المنقف، ق1، ش117، م10، ت: 99057275 – 99909773.

صادق عبدالرضا علي أسود، «55 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: حسينية أم البنين، القادسية، ق8، م11، شارع بدر، ت: 6903002 – 50952520 – 96668189 – 55528601.

سميرة محمد منجود يونس، أرملة رديني فلاح الهاجري، «65 عاماً»، شيعت، للرجال: العارضية، ق6، ش3، ج1، م3، للنساء: جابر الأحمد، ق5، ش447، م236، ت: 50105512.

ميثه حسن محمد، أرملة صالح بلال الصالح، «82 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: القرين، ق3، ش26، م1، للنساء: الروضة، ق5، شارع أحمد صالح السبيعي، م16 أ، ت: 99716734 – 66873443 – 96633991.