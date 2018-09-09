وفيات الأحد 9 سبتمبر 2018

فاطمة علي سبتي الشطي، أرملة حسين أحمد راشد الراشد، «87 عاماً»، شيعت، ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش صنعاء، م65، ت: 50516613 – 66255572.

عبدالرحمن علي إبراهيم القاضي، «68 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان القاضي، الشامية، ق6، ش عبدالله المجرن الرومي، م31، للنساء: القادسية، ق7، ش73، م1، ت: 99623205.

حرابه خليف مطلق الظفيري، «83 عاماً»، شيع، للرجال: جابر الأحمد، ق7، ش725، م1054، للنساء: الفروس، ق7، ج9، م13، ت: 99871132 – 50742423.

صالح جزاع باجي العنزي، «54 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الجزاع العنزي، الجهراء، منطقة العيون، للنساء: سعد العبدالله، ق6، ش618، ازرق 24، م193، ت: 55000501 – 99609336 – 55481118.