وفيات الاثنين 10 سبتمبر 2018

علي محمد محمود كريمي، «21 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الزلزلة، المسايل، للنساء: الرميثية، ق10، ش100، م7، ت: 99027773.

بنوه محمد مرزوق الرشدان، «84 عاماً»، شيع، للرجال: السلام، ق4، ش412، م29، للنساء: سلوى، ق6، ش3، م16، ت: 99612474 – 25617171.

خالد بدر خالد عيسى العمر، «52 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان العمر، الدعية، ق4، ش حمزة بن عبدالمطلب، م23، للنساء: جابر الأحمد، ق7، ش770، م459، ت: 97555847 – 55111180.

زهرة حاجي علي عبدالله لاري، «80 عاماً»، شيعت، جامع الإمام الحسن، بيان، ت: 67009920 – 66899998.

درة عبدالرضا عبدالله الحرز، «13 عاماً»، شيعت، للرجال: الدسمة، مسجد النقي، للنساء: الدسمة، ق6، ش حسان بن ثابت، م31، ت: 99079025.

مريم ناصر المرشد، أرملة عبدالله شريدة الشريدة، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: السلام، ق1، ش126، م12، للنساء: الرميثية، ق2، ش جمعان الحريتي، م3، ت: 99880670 – 99140007.

فاطمة عبدالعزيز مرزوق البدر، أرملة وقيان خالد فارس الوقيان، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان البدر، ش الخليج العربي، للنساء: اليرموك، ق1، الشارع الأول، ج1، م42، ت: 99083670.

بدرية فهد النويف، أرملة خالد عبدالرحمن الحزمي، «77 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الثلاثاء، للرجال: الروضة، ق5، ش احمد السبيعي، م3، للنساء: السرة، ق4، ش1، م30، ت: 66662718 – 50700911 – 92222237.