وفيات الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

زبيدة حاجي قمبر علي، أرملة فاضل عبدالله باقر، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية أحمد عاشور، للنساء: حوزة السيد خديجة الكبرى، الرميثية، ق6، حراء، م12، ت: 94041422 – 99029911.

محمد عبدالرحمن الحليل، «80 عاماً»، شيع، للرجال: العزاء في المقبرة، للنساء: الجهراء، القصر، ش هيف الحجرف، م13، ت: 97900047 – 99664091.

ياسه جابر علي القلاف، أرملة محمد خلف القلاف، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: الشهداء، ق2، ش202، م27، «العصر فقط»، ت: 99337007 – 99088108.

خلود عبدالله صالح البدو، «41 عاماً»، شيعت، للرجال: الفحيحيل، ق3، ش101، م1، للنساء: العديلية، ق2، ش أحمد لطفي السيد، م13، ت: 96646605 – 99939246.

يعقوب يوسف أسد الله محمد الأسد، «54 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: بيان، ق12، مسجد الامام الحسن، للنساء: غرب مشرف، مبارك العبدالله، ق1، ش115، م86، ت: 50550515.

سعدية حاتم حميد، زوجة سعد حمود الفجي، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: اشبيلية، ق1، ش100، م27، للنساء: عبدالله المبارك، ق3، ش318، م37، ت: 99044791 – 55008642.

محمد غانم محمد الزعبي، «57 عاماً»، شيع، للرجال: الفردوس، ق4، ش1، ج1، م17، للنساء: النهضة، ق1، ش103، م20، ت: 99393248 – 99746766.

نوال حسن محمد حسين، زوجة عادل محمد فريدون دشتي، «43 عاماً»، شيعت، للرجال: المسايل، مسجد سيد حسن زلزلة، ت: 66010608.

عبدالحميد عبدالعزيز عبداللطيف ال عثمان، «79 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، دار العثمان، ق4، ش40، م26، للنساء: السرة، ق3، ش2، م20، ت: 99097739.

إبراهيم محمد سعيد الشطي، «86 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال وللنساء: الخالدية، ق3، ش39، م4، ت: 99949989 – 24848666.