مصر.. شهادة الخلو من فيروس “سي” شرط أساسى للالتحاق بالجامعات

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن المرحلة الأولى من حملة الكشف عن «فيروس سى» تستهدف 17 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أنه سيتم تخصيص 1604 موقعا تضم مستشفيات ومراكز الشباب وسيارات وقوافل متنقلة للوصول إلى كل مواطن في جميع محافظات الجمهورية وفى المناطق النائية.

ووجه الدعوة للمواطنين للنزول والمشاركة في الحملة للاطمئنان على صحتهم بالكشف عن فيروس سى والسكر أو الضغط أو السمنة، موضحا أنه سيتم علاج المرضى مجانا وفورا، مشيرا إلى أن شهادة الخلو من «فيروس سى» ستكون من ضمن متطلبات دخول الطلاب للجامعات المصرية.