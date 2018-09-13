وفيات الخميس 13 سبتمبر 2018

فوزية داود عبدالعزيز العبلاني، أرملة سعود حمد البراك، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء بالمقبرة، للنساء: الجابرية، ق5، ش101، م261، ت: 50537375 – 55919714.

سامية ميران خزعل، زوجة مبارك جليمه السليماني، «67 عاماً»، شيعت، الدوحة، ق2، ش6، م61، ت: 55774771 – 99482899 – 50820283.

حيدر خضير حيدر دنبوه، «82 عاماً»، شيع، للرجال: الدوحة، ق1، ش غسان، م18، مقابل نادي الصليبخات، للنساء: القيروان، ق2، ش218، م3، ت: 66345789 – 60909067.

مهدي حمود مقدن الصواغ، «73 عاماً»، شيع، للرجال والنساء: صباح السالم، ق13، شارع 1، جادة 5، م52، ت: 97929111 – 55115995.

طيبة عبدالوهاب عبدالله السابج، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان السابج، الشامية، ق5، ش فوزان السابج، م3أ، للنساء: بيان، ق3، ش الثاني، ج1، م2، ت: 99636031.

عبدالرحمن يوسف البارود، «60 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس، ق3، ش5، م153، للنساء: الأندلس، ق11، ش8، م28، ت: 66923252 – 99055444.

شريفة محمد عبداللطيف العبدالرزاق، أرملة حمود فهد يعقوب البدر، «83 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الجمعة، للرجال: ديوان العبدالرزاق، الدسمة، ق5، ش امرؤ القيس، للنساء: اليرموك، ق1، ش عبدالعزيز الوزان، م6، ت: 66802000 – 25336047.

عيسى يوسف عيسى العومي، «94 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان العومي، النزهة، ق2، ش23، م7، مقابل الدائري الثاني، للنساء: اليرموك، ق4، ش2، ج2، م32، ت: 99911636 – 99060244.

شاكر عبدالرحمن سليمان البدر، «93 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الجمعة، للرجال: الشويخ، ديوان القناعات، ق2، ش3، للنساء: مشرف، ق2، ش الأول، م18، ت: 25392478.