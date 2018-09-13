نقابة التطبيقي: إيقاف التفرغ العلمي للمناصب الإدارية إنتصار للقانون والعدالة وحماية للمال العام

باركت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قرار وزير التربية د-حامد العازمي ومجلس الخدمة المدنية الرامي الى ايقاف التفرغات العلمية في المناصب الادارية لاعضاء هيئه التدريس.

وقالت النقابة ان السنوات الماضية شهدت اقصاء كبير للكادر الاداري عن المناصب المستحقة والتي يتولاها الاداري وخلال توليه وحتى التقاعد لايكلف الدولة اي مبالغ وفي نفس الوقت حل الاخوة والزملاء اعضاء هيئة التدريس في هذه المناصب وعند تفرغ اي عضو تدريس تكون تكلفته بالاضافه الى الرواتب مايتجاوز ال١٠٠ الف دينار كمكافئة تفرغ علمي مقابل ٤ سنوات قضاها في المنصب الاداري.

وقالت النقابة مثل هذا القرار سوف يرتقي بالعملية الاكاديمية حيث سيتفرغ اعضاء هيئة التدريس للعمل الاساسي وهو تعليم الطلبة بعيد عن اي مناصب ادارية تشغلهم عن أهمية هذا الدور.

وأكملت النقابة نتمنى ان يراعي الاخوة الموجودين في هذه المناصب بحيث لا يحصل اي ضرر ويأخذوا حقوقهم كاملة لكن في الفترة القادمة سنتابع ان يكون المنصب الاداري للاداريين وبنفس الوقت المناصب الاكاديمية للاكاديميين.

وختمت النقابه بتقديرها وشكرها لكل من خدم ومازال يخدم الهيئة لكن الاداريين تعرضوا كثيرا للظلم والاقصاء والان هو وقت اعادة الحق وتحقيق العدالة.