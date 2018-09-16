وفيات الأحد 16 سبتمبر 2018

جمعة محمد صالح عبدالله الاخوند، «81 عاماً» شيع، للرجال: الدعية، ديوان العوضي، مقابل دوار الجمعية، للنساء: القادسية، ق7، ش74، ج79، م7، ت: 99625610.

عذبة نوري فريح العنزي، أرملة ساكت المشعان العنزي، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح الناصر، ق5، ش40، م62، للنساء: الرقة، ق4، ش40، م113، ت: 51616616 – 55545323.

نورة ضيف الله الهضيبان، أرملة خلف هضيبان العتيبي، «75عاماً»، شيعت، خيطان، ق1، ش1، م22، ت: 99714222.

حسن أحمد حسن الكندري، «88 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق1، ش10، م187، للنساء: عبدالله المبارك، ق7، ش705، م2، ت: 99430010 – 99823151.

نورة ناصر مساعد، زوجة فارس بن شايع السبيعي، «72 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، العزاء في المقبرة فقط، ت: 94181851.

لطيفة حسين عبدالله بوصخر، زوجة محمد عيسى حسن بوحمد، «70 عاماً»، شيعت للرجال: مسجد الإمام الحسن، منطقة بيان، للنساء: الجابرية، ق5، ش2، م51، ت: 99526222 – 25338399.