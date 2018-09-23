وفيات الأحد 23 سبتمبر 2018

وسمية حسن أحمد الكندري، زوجة محمد إبراهيم عبدالرحمن حسن، «62 عاماً»، شيعت، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: بيان، ق5، ش الثاني، م1، ت: 99544040 – 99583020.

أحمد عبدالعزيز العلي الإبراهيم، «69 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ق3، ش5، م90، للنساء: مبارك الكبير، ق2، ش40، م24، ت: 55337765.

شليل فالح العتيبي، «81 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله المبارك، ق7، ش726، م31، للنساء: عبدالله المبارك، ق7، ش724، م50، ت: 50999974.

فاطمة جاسم محمد، زوجة مرجان مبارك عبدالهادي، «88 عاماً»، شيعت، العقيلة، ق3، ش331، م11، ت: 97412244.