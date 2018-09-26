وفيات الأربعاء 26 سبتمبر 2018

عبيد مبارك الدعيات العازمي، «71 عاماً»، شيع، سلوى، ق2، ش1، م32، ت: 55030077 – 99628889.

سامية شافي مبارك بكر، زوجة محسن سويد العجمي، «65 عاماً»، شيعت، القصور، ق3، ش9، م27، ت: 99363111.

حمد عبدالله الفارس، «84 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الفارس، النزهة، ق2، ش محمد صالح الحميضي، م35، للنساء: النزهة، ق2، ش سليمان عبدالعزيز العمر، ج24، م35، ت: 60600500 – 97448648.

علي منصور عبدالله الجاسم، «79 عاماً»، شيع، للرجال: اليرموك، ق4، ش عبدالعزيز بن باز، قسيمة 88، للنساء: العارضية، ق9، ش6، م6، ت: 99918511.