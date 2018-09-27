وفيات الخميس 27 سبتمبر 2018

عدنان عبدالله سعود مبارك الدليمي، «60 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ق3، ش32، م6، للنساء: الفيحاء، ق3، ش32، م4، ت: 90022909 – 94014156 – 99496632.

خميس سليمان علي السعدوني، «83 عاماً»، شيع، للرجال: الرحاب، ق2، ش25، للنساء: الدوحة، ق1، ش5، م18، ت: 66383334 – 66885355.

هيفاء يوسف خالد الغنيم، زوجة محمد يوسف القطامي، «68 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان القطامي، كيفان، ق7، مقابل الدائري الثالث، للنساء: العديلية، ق1، ش عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد، م15، ت: 24915475 – 22510060.

خالد ناصر محمد سريع الهاجري، «78 عاماً»، شيع، الفحيحيل، ق2، ش6، م40، ت: 66894999 – 99014243.

هدى يحيى صالح اليحيى، زوجة مبارك سليمان الزعابي، «51 عاماً»، شيعت، للرجال: الشهداء، ق2، ش206، م4، للنساء: الروضة، ق2، ش24، م4، ت: 65668771 – 99603392 – 22544141.

صلاح أحمد عبدالله الأيوب، «74 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان القناعات، الشويخ السكنية أ، للنساء: أبو الحصانية، ق11، ش60، م55، ت: 50008060 – 23902799.

هاجر عبدالله نجم المطاوعة، «21 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: بيان، ق9، ش الأول، ج8، م19، للنساء: العدان، ق3، ش30، م15، ت: 99989653 – 55850585.

مبارك محمد راشد الحديبي، «73 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: السلام، ق5، ش518، م16، للنساء: الزهراء، ق4، ش416، م13، ت: 66868683 – 97872228.

عبدالله عبدالرزاق محمد الخميس، «30 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الجمعة، للرجال: السلام، ق2، ش217، م6، للنساء: مبارك الكبير، ق6، ش19، م10، ت: 67088862 – 60092902.