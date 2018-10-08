أحفاد العسكريين يناشدون استكمال قبولهم بـ “التطبيقي”

ناشد عدد من الطلبة أحفاد العسكريين غير الكويتيين وزير التربية والتعليم العالي، وهيئة التطبيقي، الموافقة على استكمال إجراءات قبولهم في الهيئة، أسوة بقرار “التربية”، بإلحاق أبناء هذه الفئة بالمدارس الحكومية. وقال الطلبة، في بيان صحافي تلقت “الجريدة” نسخة منه، إن بند قبول أبناء العسكريين لا يشملهم، ما تسبب في رفض تسلم مستنداتهم عند التسجيل لاعتمادها رسميا، وخاصة بعد نشر أسماء قبولهم في الصحف الرسمية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بإلحاق أحفاد العسكريين بالبند، ليتسنى لهم الالتحاق بكليات الهيئة.

وأكد الطلبة في مناشدتهم، أن الآمال ما زالت معقودة على وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، بالسماح لهم بتسليم أوراقهم الرسمية واللحاق بركب العام الدراسي.