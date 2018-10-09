وفيات الثلاثاء 9 أكتوبر 2018

غنيمة صالح ذياب الذياب، زوجة عبدالله محمد الكندري، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: الشامية، ق4، ش عبدالله زكريا الأنصاري، م5، للنساء: صباح السالم، ق11، ش الأول، ج11، م7، ت: 99480056 – 99107421.

محمد باخان محمد حسن كرم، «53 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: العدان، ق2، ش3، م31، «العزاء عصراً فقط»، ت: 65611114.

حمد سيف سالم الحريص، «56 عاماً»، شيع، حطين، ق1، ش103، م20، ت: 99066445.

مساعد محمد جاسم الفريح، «53 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق5، ش5، م7، للنساء: القادسية، ق2، ش عبدالعزيز محمد الدعيج، م21، ت: 99069457 – 99986433.

فيصل عبدالعزيز صالح الخطيب، «48 عاماً»، شيع، للرجال: النزهة، ق3، ش36، م5، للنساء: السرة، ق4، ش9، م3أ، ت: 99364668.

أمينة غلوم حاجي حسن، «63 عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، حسينية الإمام الحسين، ق1، للنساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج15، م7، ت: 66581506 – 99000303.

عبدالله حسن أحمد الشراح، «82 عاماًَ»، شيع، للرجال: الزهراء، ق1، ش103، م31، للنساء: الخالدية، ق1، ش غزة، م45 ب، ت: 99073818 – 99907335.

صادق مظفر عبدالحسين علي، «61 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، بنيد القار، حسينية عاشور، ت: 66486984 – 99824493.