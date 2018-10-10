وفيات الأربعاء 10 أكتوبر 2018

عبدالله خليفة الدرباس، «63 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، مقبرة صبحان، للرجال: مبارك الكبير، ق6، ش10، م39، للنساء: القرين، ق3، ش4، م16، ت:97893937 – 65555158.

فهد عبدالكريم محمد فهد الأمير، «60 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الأمير، الجهراء القديمة، ق2، ش9، ج1، للنساء: الجهراء القديمة، ش مبارك العيار، ق2، ش9، م43، ت:99676943 – 99755944.

شبيب حسن عبيد العازمي، «83 عاماً»، شيع، للرجال: جابر العلي، ق2، ش14، م32، للنساء: عبدالله المبارك، ق6، ش626، م38، ت:99456774 – 99077854.

يوسف يعقوب يوسف الصرعاوي، «67 عاما» للرجال: كيفان، ق4، شارع القدس، م4 ديوان الصرعاوي، للنساء: كيفان، ق2، شارع صالح زيد النمش، م21، ت:24811452 – 24812746.

ندى سعد محمد السويلم، «57 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: الزهراء، ق3، ش300، م18، ديوان العصيمي، للنساء: العديلية، ق2، شارع عبدالله النوري، ج26، م7، ت:60300002 – 94981143.