صحيفة : الكويت تعتمد شهادات 7 جامعات مصرية فقط

قالت صحيفة “القبس” ان وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي أصدر قرارا يقضي باعتماد قائمة الجامعات المصرية المعتمدة التي تضم سبعاً فقط، بعد ان كانت نحو 30 جامعة في القائمة السابقة. ويأتي القرار، بعد اعتماد مجلس ادارة جهاز الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، للقائمة الجديدة، التي تضم كلا من: “جامعة القاهرة، جامعة الاسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة اسيوط، جامعة الأزهر والجامعة الاميركية في القاهرة”.

وقال مصدر مطلع إن القرار سيُطبّق من تاريخ صدوره، ويسري على الطلبة المستجدين وغير الحاصلين على اعتماد قبول فقط، دونما المستمرين، في حين ان كل طالب حاصل على اعتماد قبول موثق لاحدى الجامعات وفقا للقائمة القديمة، يستطيع اكمال اجراءات القبول والتسجيل. ورأى مراقبون ان القرار يأتي استمرارا لخطوات ضبط جودة التعليم ومحاربة التعليم الوهمي في البلاد.