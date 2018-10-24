وفيات الأربعاء 24 أكتوبر 2018

لبيبة علي مرزوق الشمري، أرملة محمد عبيد نهار الشمري، «76 عاماً»، شيعت، سعد العبدالله، ق7، ش741، م18، ت: 99112298 – 98080986.

علي جاسم جعفر الكندري، «85 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: مشرف، ق1، ش9، م20، ت: 99646113 – 99639915.

أختر سيد حسن سيد أحمد بهبهاني، زوجة فؤاد سيد رضا سيد أحمد بهبهاني، «66 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: شرق، الحسينية الجديدة «الخزعلية»، بجوار البنك الوطني الرئيسي، «يبدأ أول أيام العزاء في فترة العصر»، للنساء: مشرف، ق4، ش5، م16، «يبدأ أول أيام العزاء في فترة العصر». ت: 97770607 – 25380119.

نصرت محمد صادق سعيدي، زوجة عبد الرضا خليل أحمد مشاري، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: الرابية، ق3، ش32، مقابل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، للنساء: الزهراء، ق2، ش217، م11، ت: 99037723.

مديحة محمود إبراهيم الزهير، أرملة عبدالله سالم عبدالله العتيقي، «86 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: الفيحاء، ق1، م8، ديوان العتيقي، ش عبدالله الفضل، للنساء: الشويخ، ق1، ش11، م1، ت: 22547985 – 24846319.