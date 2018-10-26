وفيات الجمعة 26 أكتوبر 2018

خزنة راشد صقر مطلق العاردي، أرملة محمد هدمول العدواني، (86 عاماً)، شيعت، للرجال: العمرية، ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، للنساء: العمرية، ق4، ش3، م23، ت: 99642225 – 50622133.

نورة خالد فالح المنوخ العازمي، أرملة سليم دعيبيل البطحاني العازمي، (67 عاماً)، شيعت، صباح السالم، ق9، ش2، ج3، م61، ت: 55111829 – 99011427.

أحمد سعيد سعد العازمي، (61 عاماً)، شيع، للرجال: أشبيلية، ق1، ش112، م4، للنساء، أشبيلية، ق1، ش 113، م4، ت: 94084888 – 99809770.

مزاين محمد عبدالعزيز عبدالرحمن، (10 سنوات)، شيعت، للرجال: عبدالله المبارك، ق1، ش138، م57، للنساء: السلام، ق6، ش608، م13، ت: 99150878.