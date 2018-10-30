وفيات الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح، «68 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان أسرة آل صباح، قصر بيان، «غداً فقط»، للنساء: حطين، ق3، ش317، م64، ت: 25398888 – 50666660.

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البناي، «97 عاماً»، شيع، الخالدية، ق3، ش الزبداني، م4، ت: 65505550 – 66066635.

أمينة يوسف صالح العيدان، أرملة إبراهيم خلف اليتامى، «85 عاماً»، شيعت، للرجال: العديلية، ق2، ش عبدالله النوري، ج27، م6، للنساء: اليرموك، ق4، ش2، ج4، م14، ت: 55192999.

أحمد محمد عبدالعزيز المنصور، «80 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان المنصور، الخالدية، ق1، ش طرابلس، م21، للنساء: الشامية، ق7، ش72، م24، ت: 66886685 – 24846242.

عائشة علي البداح، أرملة أحمد محمد البالول، «86 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: الخالدية، ق2، ش23، م25، مقابل الدائري الثالث، للنساء: السلام، ق4، ش411، م24، ت: 99759227.

هدى سالم فاضل درويش، «38 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: حسينية آل درويش، سلوى، ق2، ش8، م17، للنساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، ش ابو حنيفة، ج101، م16، ت: 67611403.

شملان حجي عبيد المطيري، «42 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: اشبيلية، ق4، ش409، م2، للنساء: عبدالله المبارك، ق5، ش506، م53، ت: 50522888 – 99934466.

عبدالله شهاب احمد الحروف، «82 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ق2، مسجد البحارنة، للنساء: الجابرية، ق9، الشارع الأول، م35، ت: 94448850.