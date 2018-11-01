وفيات الخميس 1 نوفمبر 2018

رائد قاسم محمد دشتي، «45 عاماً»، شيع، للرجال: بنيد القار، حسينية عاشور، للنساء: اليرموك، ق2، ش عبدالعزيز بن باز، م31، ت: 99419963.

ناجي طالب ماتقي، «72 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد النقي، ق4، للنساء: الشعب، ق5، ش55، م2، ت: 99726603 – 66899977.

زهرة حسين مالك البلوشي، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية جمدار، للنساء: الحسينية الحيدرية، ت: 97622291.

مكية عيسى سلمان، أرملة ناصر الراضي، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: المنقف، ق2، ش21، م35، للنساء: الصباحية، ق1، ش16، م14، ت: 55606664 – 99277797.

ضبية محارب البشر العنزي، أرملة بشر ظاهر البشر العنزي، «81 عاماً»، شيعت، للرجال والنساء: الصباحية، ق3، ش6، م338، «ملاحظة / عزاء الرجال ديوان البشر»، ت: 97885566 – 99993472 – 99995255.

يوسف وليد يحيى التميمي، «32 عاماً»، شيع، للرجال: القيروان، مسجد الإمامين، ق3، ش المدارس، للنساء: الدوحة، ق1، ش1، م38، ت: 51313929 – 52525504.

فاطمة محمد حاجية حسن، زوجة يعقوب محمد بهزاد، «68 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، ق6، ش65، م12، ابتداء من يوم السبت، للنساء: الرميثية، ق4، ش44، م5، ت: 99727354 – 90032125.