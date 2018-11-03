وفيات السبت 3 نوفمبر 2018

بدرية إبراهيم عبدالله الوهيبي، «85 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق2، ش20، م1، للنساء: شمال الأحمدي، ق16، ج11، م41، ت: 66111884 – 99785592.

علي منصور علي الصراف، «80 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: الرميثية، ق10، شارع أبوحليفة، ج101، م16، ت: 66017711 – 66614645.

مريم علي حسن، أرملة سلمان عبدالنبي العريعر، «89 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: صباح السالم، ق10، ش1، ج4، م13، ت: 99257979 – 97145557 – 25512995 – 99848687.

لميه جابر أحمد محمد، زوجة محمد عبدالله عباس البلوشي، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: الفنيطيس، ق4، ش407، م45، للنساء: الفنيطيس، ق1، ش104، م6، ت: 97442272 – 97944030.

جاسم محمد حمد محمد بوحمدي، «68 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: حطين، ق3، ش301، م11، للنساء: بيان، ق9، ش1، ج5، م15، ت: 51333556 – 25390282.

فيصل ثنيان بن ثنيان الغانم، «78 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: الفيحاء، ق2، ش20، م11، ديوان الغانم، للنساء: النزهة، ق2، ش22، م18، المدخل من الدائري الثاني، مقابل ضاحية عبدالله السالم، ت: 22575939 – 22575929.

مرزوقة أمان الفلاح، أرملة ماجد عنبر الملا، «76 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: ديوان الفلاح، الفيحاء، ق8، ش غرناطة، ج89، م1، للنساء: الشامية، ق9، ش محمد حمود الشايع، ج97، م30، ت: 22541518 – 24817581.