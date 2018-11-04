وفيات الأحد 4 نوفمبر 2018

فاطمة حسين محمد الخميس، أرملة محمد نجف نوبخت، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الحسن، للنساء: الرميثية، ق8، ش أسامة بن زيد، م23، ت: 99811180 – 66554566.

وندي آن ستافورد، زوجة أحمد عبدالمحسن عبدالقادر الحمود، «55 عاماً»، شيعت، الروضة، ق3، ش34، م20، ديوان الحمود، ت: 99609609.

فرحان خزعل سلمان الضويحي، «74 عاماً»، شيع، للرجال: الجهراء، مقابل الصناعية، على الطريق السادس، للنساء: العيون، ق4، ش7، م85، ت: 55227407 – 99259929.

حصة حجي ربيعة بن شداد، أرملة عبداللطيف رمضان الجابر، «88 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، للرجال: العديلية، ق2، ش29، م5، ديوان الجابر، للنساء: العديلية، ق2، ش29، م5، ت: 99254440 – 97751777.

دينه براك مبرك العتيبي، أرملة خلف مبارك العتيبي، «78 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، بمقبرة صبحان، للرجال: الفنطاس، ق4، ش6، م465، للنساء: الصباحية، ق3، ش11، م911، ت: 99322555.

نورة محمد سميره الصعب، أرملة فلاح حزام الهاجري، «82 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، بمقبرة صبحان، للرجال: العزاء بالمقبرة فقط، ت: 66060456.