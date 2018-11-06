علي المضف: “هيئة التطبيقي” تخطط لمشاريع كليات ومعاهد جديد تجاه مدينة المطلاع

قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف انه فخور بانجازات الهيئة ومن خلال جميع المنتسبين واطمح لما هو اكثر مما هو موجود.

وأضاف المضف في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون الكويت ان “عدد الخريجين وصل الى نحو 11 ألف طالبا وطالبة وعدد الطلاب في جميع الكليات والمعاهد ناهز الخمسين ألفا والهيئة اكبر مؤسسة اكاديمية في الدولة”، مؤكدا ان “خريجي الهيئة يغطون سوق العمل الكويتي في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ولدينا برامج تنتهى بالتوظيف في مؤسسات الدولة”.

ولفت قائلاً “نتجه في الهيئة لرؤية الكويت 2035 ووضع خطة استراتيجية مبنية على هذه الرؤية ولدينا برامج تعليمية ممكن ان تفصل الى جامعة على غرار جامعة جابر وبرامج البكالوريوس”، مشددا على ان “كلام حضرة صاحب السمو امير البلاد أثلج صدورنا في حديث سموه حول توجيه خريجي التعليم التطبيقي نحو القطاع الصناعي”.

وأشار بالقول ” نحن في الهيئة كان لنا تجربة رائدة مع ألمانيا وتم من خلالها انشاء معاهد بالتعاون معها من خلال التدريب، نطمح ان نحقق نجاحات مثل ما حققته التجربة الالمانية والسنغافورية ودول جنوب شرق آسيا الاخرى التى نتعاون معها، لافتا إلى ان “هناك تدريب ميداني للطلبة في الهيئة من خلال المعاهد المختلفة وهناك تخصصات فريدة يحتاج اليها سوق العمل بدأنا فيها مثل الامن السبراني”.

واكد المضف “برامجنا تتوافق مع سوق العمل ولدينا تحد كبير وهو تزايد اعداد الخريجين من كليات التعليم العام، مشيرا إلى ان “معظم مبانى الهيئة ومعاهدها جديدة والهيئة تخطط لمشاريع كليات ومعاهد جديدة وخاصة تجاه مدينة المطلاع “.

وقال ان “الهيئة قامت بالدور الذى انشأت من أجله وتقوم بامداد القطاعات المختلفة في الدولة بالخريجيين ، كما ان لدينا تعاونا مع الكثير من الجامعات الاجنبية لارسال الطلاب لاستكمال مراحل التعليم المختلفة من الماجستير والدكتوراة.