“التطبيقي” : تعطيل الدراسة للطلبة غدا حرصا على سلامتهم بسبب الأحوال الجوية

أعلن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف تعطيل الدراسة للطلبة في كليات ومعاهد الهيئة يوم غد الأحد وذلك حرصا من الهيئة على سلامة كافة أبنائها من الطلاب والطالبات.

وقال المضف في تصريح صحفي مساء اليوم السبت إنه بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحالة بعض الطرق التي تأثرت من الأحوال الجوية تستأنف الدراسة بعد غد الاثنين لطلاب وطالبات الهيئة.

وأكد على استمرار دوام كافة موظفي الهيئة غدا الأحد للتأكد من جاهزية كل منشآت الهيئة وكلياتها ومعاهدها.