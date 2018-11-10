وفيات السبت 10 نوفمبر 2018

بتله راشد مجبل العازمي، زوجة فهد مبارك العازمي، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: الرحاب، ق3، ش7، م27، للنساء: العارضية، ق10، ش الأول، ج13، م30، ت: 65655544 – 65554455.

سلوى حسين جاسم، أرملة حبيب رمضان عباس، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، ش2، للنساء: صباح السالم، ق9، ش3، ج4، م29، «العصر فقط»، ت: 65749093 – 65700058.

خليفة حمد عبدالله اليحيى، «28 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس،، ق6، ش101، م54، للنساء: جنوب السرة، ضاحية السلام، ق3، ش303، م13، ت: 65814545 – 24800393 – 66566599.

بدرية مهلهل عبدالرحمن البدر، أرملة سعود ناصر النصف، «76 عاماً»، التشييع الحادية عشرة صباح الأحد، للرجال: شارع الخليج العربي، ديوان البدر، للنساء: القادسية، ق6، ش61، م11، ت: 99494779 – 98786866 – 97126456.

خليفة علي الغافل الصليلي، «79 عاماً»، شيع، للرجال: سعد العبدالله، ق3، ش301، م104، للنساء: الواحة، ق3، ش1، م3، ت: 97582299 – 97502285.

منى صالح حسن الحجيرات، أرملة عبداللطيف علي العطار، «52 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، ق2، ش27، م8، حسينية بوحمد، للنساء: الرميثية، ق7، ش74، م35، ت: 99761103.