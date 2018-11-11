محاولات لتقديم اجازة “مضروبة” للتغطية على سفر رئيس قسم في معهد التدريب المهني دون اجازة أو إذن

الوزير حامد العازمي يطلب تقريرا عاجلا عن سفر رئيس القسم أثناء العمل الرسمي ومحاولات لتقديم إجازة “مضروبة” بتاريخ قديم للتغطية على ذلك

في محاولة للتغطية على سفر رئيس القسم في معهد التدريب المهني غير القانونية علمت أن اليوم سيتم تقديم اجازة بتاريخ قديم لادارة الهيئة في محاولة لتظليل وزير التربية د-حامد العازمي الذي تابع بنفسه الحادثة وينتظر اجراءات المحاسبة.

وأفادت مصادر أكاديمية لـ أن رئيس القسم الذي سافر طيلة الاسبوع الماضي في وقت يفترض تواجده على رأس عمله قد توجه للمعهد أمس السبت بعد وصوله من السفر مباشرة وكتب اجازة (بتاريخ قديم) واعتمدت من قبل ادارة المعهد وستقدم اليوم لادارة “التطبيقي” في محاولة للتغطية على تجاوز القانون والتلاعب الذي حصل بسفر المدرس دون إجازه او إذن.

وأكدت المصادر أن وزير التربية اطلع على هذه القضية بالكامل وسيتم اتخاذ اجراءات سريعة تجاه المدرس وادارة المعهد خصوصا أن الامر كان متكرراً ويبدو أن هذا الاستاذ ليس الوحيد الذي يخرج ويسافر بهذه الطريقة مما ينذر بوجود خلل أكاديمي يهز المعهد والهيئة ان تم الكشف عن حالات أخرى مشابهة.