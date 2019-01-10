وفيات الخميس 10 يناير 2019

فهاد حجاج حزام المطيري، «82 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 65723000.

نجوى عبدالله مونس، أرملة خشان محمد الخالدي، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: المنقف، ق 4، ش 32، م 20، للنساء: المنقف، ق 4، ش 35، م 10، ت: 66636223.

خالد علي شمسان القحطاني، «64 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ديوان الشارخ، ق 5، ش مشاري الروضان، م 19، للنساء: حطين، ق 1، ش 108، م 33، ت: 99865806 – 99025401.

فتوح عبدالرضا محمود جوهر حيات، زوجة باسم مكي العبدالرحيم، «56 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان جوهر حيات، الشعب، ق 5، ش المنامة، قسيمة 35، للنساء: الرميثية، ق 4، ش 44، م 5، حسينية أم صادق الموسى، ت: 66898986 – 94777710.

عبدالله نبيل أحمد السيد محمد الرفاعي، «17 عاماً»، شيع، للرجال: السرة، ق 4، ش 11، م 6، للنساء: مبارك العبدالله، ق 1، ش 155، م 38، ت: 60078922.

حابس عبدالله حسين السعيدي، «67 عاماً»، شيع، للرجال: قسائم النسيم الجديدة، ق 3، م 428، للنساء: سعد العبدالله، ق 10، ش 58، م 19، ت: 55073311 – 51115157.

فهد محسن الهذال، «26 عاماً»، شيع، للرجال: صباح الناصر، ق6، ش46، م 46، للنساء: شمال غرب الصليبخات، ق1، ش141، م 381، ت: 99490677 – 99606763.

سكينة مجيد عبدالجليل العنزي، زوجة محمود عبدالرحيم العنزي، «82 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الجمعة، للرجال: الكويت، الحسينية الجديدة، ش عبدالله الأحمد بجانب بنك الكويت الوطني، للنساء: القادسية، ق8، ش88، م24، ت: 22418664 – 99032154.