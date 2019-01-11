وفيات الجمعة 11 يناير 2019

حيثه مريبخ فهد المطيري، أرملة صقر فالح المطيري، «77» عاماً، شيعت، للرجال: مقبرة الصليبخات فقط، للنساء: العارضية، ق 10، ش 1، ج 1، م 3، ت: 99559921، 65532738.

عبد الرحمن محمد البحري، «92» عاماً، شيع، للرجال: القادسية، ق 1، ش 12، م 4، للنساء: مبارك الكبير، ق 5، ش 25، م 4، ت: 99088339، 99043911، 66099307، 99026702.

وفيقة جاسم مسعود الطواش، أرملة زيد جوهر السعيد، «83» عاماً، شيعت، للرجال: العدان، ق 7، ش 18، م 31، للنساء: الدسمة، ق 5، شارع الرشيد، م 17، ت: 99217175، 97930819.

فاطمة صالح حسن الصابرى، أرملة أحمد عبد الرحيم الشراح، «88» عاماً، شيعت، للرجال: الشعب، ديوان الكنادره، للنساء: القصور، ق 7، ش 18، م 7، ت: 97957923، 25431725.

هاشمية السيد خليل إبراهيم، «80» عاماً، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، للنساء: الرميثية، ق 5، شارع مالك بن انس، ج 50، م 13، عزاء النساء فقط العصر، ت: 90929290.

زينب علي عبدالله الجعفر، زوجة احمد صادق سبتي، «41» عاماً، التاسعة صباح السبت، للرجال: الدعية، ق 2، ش 27، م 8، حسينية بوحمد، للنساء: الدعية، ق4، ش 49، م 27، عزاء النساء فقط العصر، ت: 66044222.

زهراء محمد الياس خداده، «35» عاماً، شيعت، للرجال: الزهراء، ق 1، مسجد الامام الباقر، للنساء: الزهراء، ق 5، شارع مجرن الحمد، م 40، ت: 97280489، 97197779.

واجد رباح سالم، أرملة عايض عبدالله الشعلاني، «68» عاماً، شيعت، للرجال: فهد الأحمد، ق 3، ش 315، م 16، للنساء: الرقة، ق 2، ش 21، م 120، ت: 98888713.