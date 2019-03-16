وفيات السبت 16 مارس 2019

عائشة محمد الدوسري، أرملة حمد منصور المنشرح الحيان، «82 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح الناصر، ق2، ش101، م43، للنساء: صباح الناصر، ق3، ش17، م42، ت: 60944449 – 66664877.

يوسف عبدالعزيز يوسف الحزيني، «82 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ق4، شارع الرباط، م11، ديوان الحزيني، مقابل حديقة ابن رشد، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف، ج13، م15، ت: 22541616.

فتوح أحمد عبدالله أحمد، زوجة بدر محمد عبدالله الليفان، «61 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: الرميثية، ق5، ش51، م5، للنساء: السرة، ق2، ش1، م45، ت: 97699595.

راشد عبدالهادي زيد مبارك الحوري، «59 عاماً»، التشييع التاسعة صباح غدٍ الأحد، للرجال: سلوى، ق7، شارع سلوى الرئيسي، سالم الحريص، م10، للنساء: سلوى، ق7، ش2، م10، ت: 99722711 – 66228555.

عبدالله جديِّد نايف العنزي، «45 عاماً»، شيع، للرجال: النعيم، ق1، ش4، م23، للنساء: النسيم، ق2، ش2، م7، ت: 69990555 – 66533778.

جاسم مبارك جمعة، «80 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله المبارك، ق1، ش114، م61، للنساء: الفنطاس، ق3، ش304، م401، ت: 51000872 – 99409992.

أحمد خليل رجب الشطي، «56 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: الرميثية، ق8، ش85، م25، للنساء: القصور، ق3، ش13، م1، ت: 97925091 – 67722995.

منصور إبراهيم منصور الأنبعي، «58 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: الفيحاء، ق1، شارع منصور الأنبعي، ديوان الأنبعي، للنساء: ضاحي عبدالله السالم، ق4، شارع سيد علي سيد سليمان، ج42، م12، ت: 97666617 – 99803388.

يوسف عبدالعزيز يوسف المزيني، «82 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ق4، شارع الرباط، م11، ديوان المزيني، مقابل حديقة ابن رشد، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف، ج13، م15، ت: 22541616.