وفيات الأحد 17 مارس 2019

صبرية يوسف محمد فرس، أرملة محمد ميرزا الحلاق، «63 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية محمد الموسوي، سلوى، شارع المسجد الأقصى، للنساء: الرميثية، ق4، شارع مالك بن أنس جادة 46، م48، ت: 55006066 – 69016001.

حورية أحمد محمد عيادة غيث، زوجة عبد المحسن عبد الله علي، «57 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: النهضة، ق1، ش107، م2، ت: 98888675.

رتاج فيصل عويض العازمي، «16 عاماً»، شيعت، فهد الأحمد، ق4، ش423، م24، ت: 66807677 – 66668961.

مريم إبراهيم الصميان، أرملة منصور ناصر المنصور، «89 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، للرجال: الخالدية، ق1، ش11، م2، للنساء: قرطبة، ق1، ش3، م9، ت: 24811272 – 99648300 – 25318443.

بدر محمد حسين التراكمة، «62 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق8، شارع أسامة بن زيد، ج84، م337، حسينية آل الرسول، للنساء: القرين، ق3، ش33، م49، ت: 66567008 – 99529766.

غنيمة أحمد سلمان الأستاذ، أرملة حسين محمد عبد الله الأستاذ، «84 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، للرجال: حسينية بوعليان، الدعية، ق2، ش21، م14، مقابل الدائري الثاني، للنساء: السلام، ق7، ش704، م8، ت: 99648586 – 99024048.

خالد صالح الحمد الريش، «81 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، للرجال: اليرموك، ق4، ش3، ج1، م11، ديوان الريش، للنساء: حطين، ق2، ش213، م16، ت: 66611686 – 99050314 – 94959974.