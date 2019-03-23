وفيات السبت 23 مارس 2019

مريم غلوم علي، أرملة حسين علي الدشتي، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ق2، شارع راشد الرومي، للنساء: بنيد القار، حسينية السيد علي الموسوي، ت: 99747400.

سالم عجاج غانم الصليلي، «70 عاماً»، شيع، للرجال: خيمة بمنطقة الواحة، ق3، بجانب خزانات الماء، للنساء: الواحة، ق3، ش7، م67، ت: 55355656 – 66633919 – 51222525.

نجله محمد الهبلا، أرملة خليفة عبد الهادي الشنفا، «91 عاماً»، شيعت، للرجال: الرحاب، ق2، الشارع الأول، مقابل روضة النخيل، ديوان الشنفا، للنساء: العارضية، ق1، ش1، م41، ت: 99588377 – 99490041.

أحمد ناصر حماد غيمان العازمي، «35 عاماً»، شيع، الظهر، ق4، ش6، م33، ت: 99583669 – 50900798.

إقبال ناصر محمود، أرملة يعقوب محمد الشطي، «86 عاماً»، شيعت، الرميثية، ق9، ش94، م29، ت: 66586704 – 99700795 – 25611333.

وليد عبد الرحمن عبد الله البدر، «60 عاماً»، شيع، للرجال: القادسية، ق8، شارع محمد حبيب البدر، ديوان البدر، للنساء: العدان، ق7، ش2، م54، ت: 99000726 – 99940880.

خلده صالح حشاش العازمي، زوجة نزال عويد الصردان العازمي، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية صباح السالم، ق4، ش17، م42، للنساء: الصباحية، ق3، ش3، م356، ت: 66655111 – 66647793.