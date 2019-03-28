رياض العدساني: إحالة نائبين حاليين ونائب سابق إلى “النيابة العامة” في قضية تضخم الحسابات

أعلن النائب رياض العدساني اليوم عن إحالة نائبين حاليين ونائب سابق مع شخصيات عامة للنيابة العامة في قضية تضخم الحسابات.

وذكر أن إجمالي الأموال المتداولة في حساب أحدهم من 1 يناير 2016 إلى 1 اكتوبر 2017 نحو 11.7 مليون دينار، والمذكور لا يمارس أعمال تجارية.

وقال العدساني: كنت واضحاً إذا لم يتم إحالة الملف للنيابة سأستجوب الوزيرين المسؤولين.