وفيات السبت 30 مارس 2019

أنور رغيان رغيان الرميضي، «40 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق5، ش103، م18، للنساء: الرميثية، ق3، شارع احمد بن حنبل، ج37، م6، ت: 97949869 – 50282878.

عبدالحميد خليل إبراهيم القطان،«75 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، ق1، حسينية الأوحد، للنساء: المنصورية، حسينية الهزيم «الأئمة»، ق1، ج10، م51، ت: 94429646 – 66682335.

فراس فيصل عبدالله دهراب، «19 عاماً»، شيع، للرجال: الجابرية، حسينية البلوش، للنساء: السالمية، ق3، ش6، عمارة 18، الدور الثالث، شقة5، ت: 67688788.

عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن التويجري، «80 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق1، شارع عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد، ديوان التويجري، للنساء: قرطبة، ق3، شارع عبدالعزيز فيصل الثويني، م8، ت: 22562868 – 90090054.

مشعل سعد اللافي، «65 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: غرناطة، ق1، ش1، م19، ديوان بندر اللافي، للنساء: السلام، ق1، ش129، م33، ت: 99649994 – 99162616.

ميساء خالد عبدالعزيز الهاجري، «46 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: الخالدية، ق3، شارع بلودان، م12، للنساء: مشرف، ق6، الشارع الأول، م10، ت: 67044499 – 99625962 – 97666090.

صباحه بلال فرج المناعي، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، ق3، شارع جاسم محمد الابراهيم، ديوان المناعي، للنساء: الدعية، ق3، ش33، م12، ت: 66133122 – 65500755 – 99795170.

شيخه عبدالله العيار، ارملة راشد فهد الرشيد، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، ق6، ش3، م14، للنساء: قرطبة، ق4، ش1، م6، ت: 99979602 – 99949821.

عصام عبدالله مضف المضف، «55 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ق4، ش45، م3، ديوان المضف، للنساء: العديلية، ق3، ش32، م8، ت: 60055773 – 66444512 – 99015225 – 99833255.