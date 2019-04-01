وفيات الاثنين 1 أبريل 2019

عبدالعزيز محمد خضر الشطي، «28 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق 8، ش 32، م 20، للنساء: مبارك الكبير، ق 8، ش 32، م 22، ت: 99402307 – 50793535 – 60444544 – 66918032.

محمد علي حسين البلوشي، «61 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ق 11، ش 108، للنساء: حسينية القائم، الرميثية، ش المدارس، ت: 55233112 – 99707400.

فهيد شافي الوران، «79 عاماً»، شيع، سعد العبدالله، ق 8، الشارع العام مقابل ق 10، ت: 99444343.

رضية غلوم محمد صفر، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، للنساء: الرميثية، ق 11، ش عبدالله بن الزبير، م 15، ت: 65033444.

إبراهيم عبدالله سالم فيروز، «56 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: الرميثية، ش أسامة بن زيد، ق 8، ش 84، م 12، ت: 99636193.

نورة حمود عجيل العجيل، «59 عاماً»، التشييع صباح اليوم بمقبرة صبحان، للرجال: هدية، ق 3، ش 7، م 20، للنساء: هدية، ق 4، ش 6، م 203، ت: 23946161 – 97467746 – 23943431.

شيخة حسن هيف الحجرف زوجة، هيف مبارك هيف الحجرف، «55 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الثلاثاء بمقبرة الجهراء، للرجال: الجهراء، القصر، ق3، ش هيف سعد الحجرف، ديوان الحجرف، للنساء: الجهراء، ق 3، ش 1، م 297، ت: 55577732.

حوراء نوري جاسم الأستاذ، «19 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الثلاثاء، للرجال: الدعية، حسينية بوعليان، ق 2، ش 21، م 14، للنساء: السلام، ق 7، ش 704، م8 ت:66638959 – 99774247.

يحيى السيد مصطفى السيد عبد الرسول، «74 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، جامع النقي، للنساء: الدسمة، ق6، شارع حسان بن ثابت، م4 «العزاء فترة العصر فقط»، ت: 56666648.