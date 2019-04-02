وفيات الثلاثاء 2 أبريل 2019

عبدالعزيز محمد خضر الشطي، «28 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق8، ش32، م20، للنساء: مبارك الكبير، ق8، ش32، م22، ت: 99402307 – 50793535 – 60444544 – 66918032.

محمد علي حسين البلوشي، «61 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ق11، ش108، للنساء: حسينية القائم، الرميثية، ش المدارس، ت: 55233112 – 99707400.

فهيد شافي الوزان، «79 عاماً»، شيع، سعد العبدالله، ق8، الشارع العام، مقابل ق 10، ت: 99444343.

رضية غلوم محمد صفر، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، للنساء: الرميثية، ق11، ش عبدالله بن الزبير، م15، ت: 65033444.

إبراهيم عبدالله سالم فيروز، «56 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: الرميثية، ش أسامة بن زيد، ق8، ش84، م12، ت: 99636193.

نورة حمود عجيل العجيل، «59 عاماً»، الشييع صباح الأربعاء، بمقبرة صبحان، للرجال: هدية، ق3، ش7، م20، للنساء: هدية، ق4، ش6، م203، ت: 23946161 – 97467746 – 23943431.

شيخة حسن هيف الحجرف، زوجة هيف مبارك هيف الحجرف، «55 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، بمقبرة الجهراء، للرجال: الجهراء، القصر، ق3، ش هيف سعد الحجرف، ديوان الحجرف، للنساء: الجهراء، ق3، ش1، م297، ت: 55577732.

حوراء نوري جاسم الأستاذ، «19 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء للرجال: الدعية، حسينية بوعليان، ق2، ش21، م14، للنساء: السلام، ق7، ش704، م8، ت: 66638959 – 99774247.

يحيى السيد مصطفى السيد عبدالرسول، «74 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، جامع النقي، للنساء: الدسمة، ق6، شارع حسان بن ثابت، م4، «العزاء فترة العصر فقط»، ت: 56666648.