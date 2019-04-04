وفيات الخميس 4 أبريل 2019

فاطمة علي حسن الكندري 88 عاما، شيعت، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، النساء: الشهداء، ق4، ش410، م60، ت: 99600488

أحمد محمد أحمد أبوطالب 60 عاما، شيع، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، النساء: السرة، ق6، ش2، م8، ت: 99442798، 25339985

علي حسين علي خاجه 85 عاما، شيع، الرجال: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار، النساء: حسينية الزينبية، بنيد القار، العزاء صباحا ومساء، ت: 66632300

زليخة إبراهيم علي إسماعيل أرملة حسين المراغي 76 عاما، شيعت، الرجال: العدان، ق8، ش23، م34، النساء: صباح السالم، ق4، ش32، م20، ت: 66688443

علي حسين حسن حاجيه 25 عاما، شيع، الرجال: حسينية الأشكنانية، النساء: العمرية، ق1، ش6، م32، ت: 99197404

خالد سليمان الرشدان 68 عاما، يشيع التاسعة من صباح الجمعة، الرجال: النزهة، ق3، ش34، م15، على الدائري الثالث، بجانب السفارة التشيكية، النساء: كيفان، ق4، شارع منى، م30، ت: 99393937، 99661172