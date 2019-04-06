بومبيو: لن نسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية مثلما فعل أوباما مع إيران

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح قوة نووية تهدد إسرائيل والولايات المتحدة، منتقدا ما فعله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران.

وردا على سؤال في مقابلة مع قناة “CBS”، بشأن ظهور أول صور لبناء مفاعل نووي بالسعودية، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستسمح للمملكة بأن تصبح قوة نووية، قال بومبيو: نحن نعمل عن كثب مع السعودية على مدار العامين الماضيين لهذه الإدارة (إدارة ترامب) حول هذه القضية.. لا أستطيع أن أخبركم أين وصلت المفاوضات لأنها ما زالت مستمرة”.

وأضاف بومبيو: “لكن بلا أدنى شك، كنا نأمل أن تأخذ الإدارة السابقة هذا التهديد على محمل الجد مع إيران، لقد عقدوا صفقة تضع إيران على مسار الأسلحة النووية، لن نسمح…”، وقاطعته المذيعة متسائلة عما إذا كان ذلك يعني أنه من المقبول أن تمتلك السعودية قوة نووية.

ورد بومبيو قائلا: “لن نسمح، لن نسمح بحدوث ذلك في أي مكان بالعالم، الرئيس يدرك خطر الانتشار النووي. لن نكتب شيكا بـ150 مليار دولار للسعودية ونسلمهم القدرة على تهديد إسرائيل والولايات المتحدة بالأسلحة النووية أبدا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، أن سلفه باراك أوباما قدم 150 مليار دولار إلى إيران ووضعهم على مسار يسمح لهم بالوصول إلى الأسلحة النووية بشكل سريع، خلال انتقاده للاتفاق النووي الإيراني، الذي توصلت إليه إدارة أوباما والقوى الدولية مع طهران، قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق في مايو/ أيار عام 2018.