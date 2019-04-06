وفيات السبت 6 أبريل 2019

أسامة حمد عبدالله اللوغاني، «58 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان اللوغاني، ق4، شارع عبدالله مشاري الروضان، م2، للنساء: قرطبة، ق2، الشارع الأول، ج3، م48، ت: 22524463.

زينة احمد عبدالامير بوعباس، «3 شهور»، شيعت، العزاء في المقبرة فقط، ت: 69955569.

محمد حمد جاسم البسام، «65 عاماً»، شيع، للرجال: اليرموك، ق3، ش3، ج2، م36، للنساء: كيفان، ق6، ش62، م3، ت: 99817741.

سيف عبدالله ضيف الله الشامري، «76عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد بمقبرة صبحان، صباح السالم، ق12، الشارع الأول، ج5، م27، ت: 97200790 – 97344644.

صباح عبدالقادر عبدالله علي، «52 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد بمقبرة صبحان، للرجال: العدان، ق6، ش15، م15، للنساء: الرقة، ق1، ش5، م126، ت: 60903043.

حمد عبدالله ناصر العبدالله، «25 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد بمقبرة صبحان، للرجال: مبارك الكبير، ق8، ش30، م1، للنساء: سلوى، ق8، ش6، م41، ت: 66207992 – 98088595 – 98845675.