وفيات الأحد 7 أبريل 2019

غنيمة حسين بوعركي، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: الزهراء، ق8، ش819، م9، للنساء: مبارك الكبير، ق5، ش17، م19، ت: 99771726 – 66295857.

لولوة صبيح البراك الصبيح، أرملة محمد عبدالعزيز العمر، «88 عاماً»، شيعت، للرجال: كيفان، ق3، ش35، م11، ديوان الصبيح، للنساء: الخالدية، ق1، ش حضرموت، م14، ت: 97553334.

أحمد عبدالله عيسى عمران العمران، «60 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ديوان العمران، ق5، ش البارودي، م5، للنساء: العمرية، ق3، ش101، م38، ت: 99707242.

عبدالصاحب عبدالأمير مهدي، «75 عاماً»، شيع، للرجال: الزهراء، ق1، ش101، ديوان جامع الإمام الباقر، للنساء: مشرف، ق1، ش2، م29، ت: 99089108 – 99974244 – 99767511.

محمد صالح راشد المطيري، «77 عاماً»، شيع، للرجال: الرقة، ق4، ش10، م214، للنساء: الرقة، ق6، ش10، م273، ت: 66649496 – 97733337.