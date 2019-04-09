وفيات الثلاثاء 9 أبريل 2019

الزهراء عبدالخضر درويش صالح درويش، «14عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، ق2، ش8، م17، حسينية ال درويش، للنساء: سلوى، ق1، شارع المتنبي، حسينية آلام الحسين، ت: 66633318.

فطيم إبراهيم المحيميد التركاوي، ارملة حمدان منديل الجمل العدواني «72 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان العداوين، العمرية، مقابل نادي التضامن، للنساء: صباح الناصر، ق4، شارع عائشة ام المؤمنين، مقابل مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة، الشارع الداخلي رقم 35، م25، ت: 99057147 – 99082111 – 99839005.

حصة ناصر موسى السديراوي، ارملة جاسم محمد عبداللطيف العثمان، «80 عاماً»، شيعت، للرجال: دار العثمان، الشعب، ق4، ش40، م26، للنساء: الروضة، ق4، ش42، م2، ت: 99005413 – 99042192.

سعد سيف بن جمعة العازمي، «72 عاماً»، شيع، ضاحية جابر العلي، ق4، ش5، م27، ت: 99444956 – 51680777.

ناديا إبراهيم علاء الدين، ارملة حيدر عبدالله بن نخي، 85، شيعت، للرجال: مسجد الامام الحسن، بيان، للنساء: ضاحية مبارك العبدالله، ق3، ش301، م10، ت: 99019250 – 99031362.

لولوة مشاري محمد الفوزان، زوجة دخيل علي اضبيه، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الفيحاء، ق2، ش23، م2، للنساء: العديلية، ق3، شارع العسعوسي، م41، ت: 94901612.

عبدالعزيز حسن عبدالرحيم السويدي، «81 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: ديوان السويدي، ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش45، م19، للنساء: الرميثية، ق6، شارع شاهين الغانم، ج60، م11، ت: 67777692.

فخرية صالح عبدالرحمن بوبشيت، «81 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: القادسية، ق6، ش68، م7، للنساء: القادسية، ق9، ش98، م9، ت: 97526065 – 99015322 – 67613511 – 99416060.