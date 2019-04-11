وفيات الخميس 11 أبريل 2019

صفية حبيب عباس مندني، 73 عاماً، «شيعت»، الرجال: حسينية أحمد عاشور، بنيد القار،ت: 97106555، النساء: حسينية الزينبية.

أمينة حسين عباس حسن، 69 عاماً، «شيعت»، للنساء فقط: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، جادة 20، منزل 4، حسينية الزهراء البتول،ت: 97663113، 99935500.

هلال سميحان عواد السليماني، 86 عاماً، «شيع»، الرجال: الجهراء، القصر، ق2، ش4، الخيمة خلف المزرعة،ت: 60007003، النساء: الجهراء، القصر، ق2، ش4، م13،ت: 66550934.

زهرة عباس حسين، أرملة: ظاهر باقر حسين، 82 عاماً، «شيعت»، الرميثية، حسينية العترة الطاهرة، ق10، ش101،ت: 55804433.

عبدالله بن ناصر شريد العجمي، 64 عاماً، «شيع»، الرجال: النعيم، ق1، ش17، م21،ت: 50244417، النساء: النسيم، ق2، ش23، م58.

حسين عبدالنبي عبدالله القطان، 88 عاماً، «شيع»، الرجال: حسينية الأوحد في المنصورية،ت: 66050404، النساء: خلف حسينية الأوحد في المنصورية،ت: 99790818.

فلاح ناصر سعد العازمي، 85 عاماً، «شيع»، صباح السالم، ق13، ش الأول، ج1، م4،ت: 99398848، 50050676.

هناء يعقوب عبدالله الخرقاوي، 55 عاماً، «شيعت»، الرجال: الشامية، ق7، ش72، م10،ت: 99774465، النساء: مشرف، ق3، ش7، م23،ت: 67767660.

عزيزة حاجي حسن، 81 عاماً، «شيعت»، الرجال: الشهداء، ق4، ش406، م212،ت: 90019996، النساء: القرين، القصور، ق7، ش31، م8،ت: 97507418.

علي محمد حمود البريكي العازمي، 73 عاماً، «شيع»، الرجال: القصور، ق1، ش29، م17،ت: 99614483، النساء: الظهر، ق2، ش3، ج4، م14،ت: 65017181.

صالح أحمد غلوم حسين أشرف، 59 عاماً، «شيع»، الرجال: مسجد الإمام الباقر، الزهراء، ق1، ش101،ت: 96905222، النساء: حسينية عاشور، بنيد القار، ش بور سعيد.