وفيات الثلاثاء 16 أبريل 2019

عواطف سعد عوض المطيري زوجة محمد راشد الشويحان 55 عاما، شيعت، الرجال: السرة، ق6، ش11، م14، النساء: صباح السالم، ق11، ش2، ج3، م2، ت: 99544147، 65886868

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نورة رمضان خلف الحربي زوجة حميدي الخشمان الحربي 74 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة فقط، ت: 65565000

هيا عثمان عبدالله حيدر زوجة يوسف جاسم الحجي 90 عاما، تشيع التاسعة من صباح الأربعاء ، ضاحية عبدالله السالم، ق4، شارع سيد علي سيد سليمان، م10، ت: 97932655، 99106502

عبدالله رومي الفهد 83 عاما، يشيع التاسعة من صباح الأربعاء ، الرجال: الروضة، ق4، ش44، م3، النساء: القادسية، ق3، ش35، م15، ت: 98919199، 90090073

سالم محمود أمير غلوم 84 عاما، شيع، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، شارع أبوحنيفة، ج101، م16، ت: 99640807، 24713002، 99081838

سالم عبدالله عبدالعزيز المسعود 77 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة الأربعاء ، الرجال: الزهراء، ق4، ش411، م8، النساء: الزهراء، ق8، ش810، م41، ت: 66778833، 66712842