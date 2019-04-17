وفيات الأربعاء 17 أبريل 2019

نوره ابراهيم عبدالله العنزي، زوجة/ناجي علي ياقوت الأحمد، 61 عاما، «شيعت»، رجال: القصور، ق5، ش17، م7، ت: 65808626، نساء: جليب الشيوخ، ق4، ش348، م25، ت: 99537807.

خالد جمعه سالمين، 74 عاما، «شيع»، رجال: ديوانية سالمين، بيان، ق5، شارع عيسى المخيزيم، م22، ت: 66041483، نساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج12، م38، ت: 99886415.

سعد طلاع سعد القديري، 88 عاما، «شيع»، رجال: كيفان، ق1، شارع القدس، م25، ت: 99088228، نساء: الروضة، ق1، شارع علي سليمان بوكحيل، م20.

هيلة عجيل النبهان الشمري، أرملة/غانم مطلق الشمري، 85 عاما، «تشيع التاسعة من صباح الغد»، الجهراء، القصر، ق1، ش8، م6، ت: 99922955، 99378872.

زهوه هبر ساكت الشمري، زوجة/حايف عمير الشمري، 70 عاما، «شيعت»، هدية، ق1، ش4، م5، مقابل البنك الوطني، ت: 97541417.

محمد شيحان عزام العنزي، 67 عاما، «شيع»، سعد العبدالله، ق1، ش101، م8، أزرق 32، ت: 51322388.

زهرة سيد علي سيد هاشم، أرملة/ابراهيم سلمان علي الخليفي، 91 عاما، «شيعت»، رجال: المنصورية، حسينية الهزيم، ت: 97472228، 99559434، نساء: الروضة، ق2، ش22، م31، ت: 50066222.

رفعه عبدالله مسفر العجمي، 74 عاما، «شيعت»، الرجال والنساء: القرين، ق1، ش5، م27، الديوانية مقابل شارع الغوص، يوم الخميس آخر يوم للعزاء، ت: 99800445، 99870900.