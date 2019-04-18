وفيات الخميس 18 أبريل 2019

نورة نصار الشريعان، 74، شيعت، الرجال: خيطان ق5 شارع ناصر الجبري م 33النساء: الرحاب، ق 2، ش 24 ، م 47، ت 60000012، 66064647

نواف غازي عقاب شباب القريفة، 54، شيع، الرجال: العارضية، ق 1، ش 4، م 32، النساء: عبدالله المبارك، ق 3 ، ش 321 ، م 8، ت 66808182- 99814272

فهد عبدالعزيز محمد الهديب،83 ، شيع، الرجال: عبدالله السالم، ق 2، ش حمود يوسف النصف، م 39­، ديوان الغنيم، النساء: بيان، ق 6، ش 3، م 52، ت 22518666 – 25383661

محسن فالح عايد السبيعي، 74، شيع، الرجال: سعد العبدلله، ق 8 ، الشارع العام 817 ­، م 1380، النساء: الواحة، ق 4 ، ش 7، م 1560، ت 50312227 – 55190111 – 96696941

هيا عبدالله عيسى المنّاعي، زوجة ، حمد مبارك حمد العجمي، 83، شيعت، الرجال: الزهراء، ق 4 ، ش 410، م 18، النساء: عبدالله المبارك، ق 4 ، ش 410، م 47، 51588827 – 66273331

عبدالوهاب محمد صقر الفهد، 78، شيع، الرجال: ديوان الفهد، العديلية، ق 3 ، شارع سامي المنيس، مقابل نادي كاظمة، النساء: حطين، ق 1 ، شارع 117 ، منزل 63، 60422281 – 22552516

غنيمة سعد جمعة خلف، زوجة مبارك سالم صالح التواجر، 78، التاسعة من صباح غد الجمعة، الرجال: القصور، ق1، ش38،م1، النساء: عبدالله المبارك، ق4، ش413،م97، ت 97879112 – 24360293