وفيات الأحد 21 أبريل 2019

– هاشم يعقوب غافل عريان، «64 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، ق 4، مسجد النقي، شارع أحمد يعقوب المحميد، للنساء: الرميثية، حسينية ام البنين الأربعة، ق 9، ش أسامة بن زيد – «جادة 93، م 38، عزاء النساء بعد صلاة العصر، ت: 66388963.

– فرج علي حسن النعيمي، «26 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله المبارك، الشارع العام بين ق 6 وق 7، للنساء: القرين، ق 5، ش 15، م 36، ت:99755746 – 97110699.

– بدرية ناصر النجدي، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: الفيحاء، ق 9، ش 92، م 5، للنساء: الشامية، ق 6، ش عبدالله المجرن الرومي، م21، ت: 99271500 – 66111546.

– عبدالله سالم عبدالوهاب يوسف المسلم، «38 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، للرجال: الشويخ، ديوان القناعات، للنساء: المنصورية، ق 1، ش 13، م11، ت: 66699156 – 99800540.

– عبدالرحمن سعود عبدالعزيز الحساوي، «58 عاماً»، شيع، للرجال: المسيلة، ق1، ش التعاون، م 7 «بجانب فندق الجميرا- ديوان المرحوم – – – مبارك عبدالعزيز الحساوي»، للنساء: مشرف، ق 6، ش 8، م 34، ت: 99999205.

– محمد شايع فهد العازمي، «84 عاماً»، شيع -جابر العلي، ق 6، ش 21، م 28، ت: 99990793 – 99990470.

– مبارك سالم الوليد، «80 عاماً»، شيع، القصر، ق 3، ج 6، م 11، ت: 50503060 – 55611000.