وفيات الخميس 25 أبريل 2019

عبدالعزيز خالد الجناعي، 68 عاما، «شيع»، الرجال: ديوان القناعات، ت: 66232654، النساء: صباح السالم، ق10، ش1، ج14، م35، ت: 97366623.

ناصر صالح سليمان المولي، 52 عاما، «شيع»، الرجال: الروضة، ق2، صالة دسمان، ت: 66373611، النساء: الظهر، ق3، ش6، م26، ت: 69915058.

جمال جدي البغيلي، 59 عاما، «شيع»، اشبيلية، ق2، ش205، م3، ت: 55564466.

رحيلة فالح مشعان الظفيري، 81 عاما، «شيعت»، الرجال: خيمة بين صناعية الجهراء والنسيم، ت: 66535604، النساء: عبدالله المبارك، ق3، ش307، م22، ت: 97918774.

ليلى حاجي علي محمد دشتي، زوجة: عبدالحميد جاسم الاستاذ، 46 عاما، «تشيع التاسعة صباح الجمعة»، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ق2، ت: 66777888، النساء: الدعية، ق1، ش11، م4، ت: 99830038.

أنور عبدالعزيز محمد الدوب، 58 عاما، «شيع»، الرجال: بيان، ق5، ش2، ج1، م52، ت: 99063426، النساء: سلوى، ق8، ش5، م366، ت: 98000294.

بروانة علي حسين سلطان، 63 عاما، «شيعت»، الرجال: الحسينية الجديدة شرق، ت: 99057929، النساء: القادسية، ق9، شارع يوسف العدساني، م10.

لطيفة عبدالله أحمد الكندري، أرملة: محمد أحمد علي ابراهيم الكندري، 71 عاما، «تشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة»، الرجال: جنوب السرة، حطين، ق1، ش102، م27، ت: 55221138، النساء: العقيلة، ق4، ش415، م221.

أحمد عيسى عبدالكريم الشرهان، 96 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر الجمعة»، الرجال: القادسية، ديوان الشرهان، ق9، شارع القاهرة، مقابل حولي، ت: 94064488، النساء: مبارك الكبير، ق6، ش17، م37، ت: 97271327.

قدرية محمد طنطاوي، أرملة: عبداللطيف محمد عبدالرسول حيان، 72 عاما، «تشيع التاسعة صباح الجمعة»، الرجال: حسينية عقيلة الطالبين، الرميثية، مقابل حسينية سيد محمد، ت: 99438090، النساء: الجابرية، ق6، ش7، م32، ت: 99641512.

أحمد إبراهيم فوليت علي، 69 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر الجمعة»، الرجال: مبارك الكبير، ق7، ش15، م3، ت: 65550574، النساء: جابر الأحمد، ق2، ش243، م321، الدور الأول، ت: 96666102.